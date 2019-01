Forte attacco influenzale: coach Valli salta la sfida contro Roseto

Coach Giorgio Valli non siederà sulla panchina dell'Unieuro Forlì nel turno infrasettimanale contro Roseto. L'allenatore biancorosso è alle prese con un forte attacco influenzale che gli impedirà mercoledì sera di seguire la sfida contro gli Sharks. Al suo posto ci sarà l'allenatore in seconda Alberto Serra. "A Jesi abbiamo dimostrato di non avere la maturità per restare affamati dopo una vittoria - è stato il pregara di coach Valli -. Ci è mancata lucidità, sapevamo cosa scatta nella testa dei giocatori quando c’è in ballo la salvezza ma nonostante questo abbiamo saputo gestire i momenti della partita. Contro Roseto ci aspetta una sfida per molti versi simile a quella di domenica, spero che lo scotto di Jesi ci serva da lezione".

"Sappiamo che il nostro obiettivo sono i playoff e stiamo lavorando per raggiungerli ma prima ancora per migliorarci - sono le parole di capitan Davide Bonacini La squadra è in crescita dal punto di vista fisico, vogliamo cancellare velocemente la sconfitta di Jesi e rilanciarci in classifica". Per coach Germano D'Arcangeli, "la trasferta di Forlì sarà un grande banco di prova per noi, per testare il nostro momento e i nostri miglioramenti: Forlì è una squadra allestita per essere nei primissimi posti, hanno giocatori di valore come i due americani e Marini, noi andremo lì a fare la nostra gara, senza paure e timori".