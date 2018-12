La tripla di Marini non entra: contro una grande Unieuro il derby è della Fortitudo

Nel basket un secondo dura un'eternità. E non sono bastati 40 minuti per decretare la regina del derby. Si è deciso all'ultimissimo giro di lancette: Bologna si conferma squadra cinica e lo porta a casa col punteggio di 97 a 95. La squadra di coach Antimo Martino, caricata dalla bolgia del PalaDozza, mostra tutta la sua qualità nel primo tempo, ma Forlì non si disunisce. Lotta in difesa, si affida ai canestri di talento e regala una partita equilibrata e ricca di emozioni. La compagine di coach Giorgio Valli mostra sprazzi di grande pallacanestro, resta aggrappata fino all'ultimo al match con una rotazione ridotta all'osso e fallisce l'appuntamento con la vittoria solo alla sirena. Decisive anche alcune decisioni arbitrali, come l'ultimo fallo tecnico fischiato nella fase decisiva dell'overtime. Forlì può tornare a casa assolutamente a testa alta e considerarsi una big del campionato.

La Fortitudo fa valere al primo impatto la sua fisicità, mettendo in difficoltà Forlì. Subito 5 rimbalzi offensivi e quattro difensivi, costringendo l'Unieuro a tenere la palla ferma. Dopo quattro minuti il tabellone segna già 13-5, con un grande impatto nel match di Martin Leunen e Hasbrouck. Coach Valli chiama il timeout, richiamando l'attenzione sulla fase difensiva. Il ritorno in campo vede una transizione vincente di Guido Rosselli, per il momentaneo +10. La pressione fisica di Bologna costringe Forlì subito al bonus, ma i romagnoli restano attaccati ai felsinei grazie alle triple di Melvin Johnson e Davide Bonacini. La risposta è immediata e la schiacciata di Fantinelli con tanto di urlo segna il +7 e la chiusura del primo quarto col punteggio di 25-18.

Anche ad inizio di secondo quarto l'Unieuro continua ad avere difficoltà nella circolazione della palla e nella difesa a zona e la Fortitudo vola piazza il +12 con la tripla di Venuto. Forlì riesce comunque a correre sugli errori degli avversari, evita la fuga degli avversari, mantiene viva la sfida e a 5.18 da giocare ricuce a -7, costringendo coach Martino al timeout. Si torna in campo Johnson firma una grande giocata individuale per il -5. Pini prima e Fantinelli poi riaccendono l'intensità e l'aggressività con due schiacciate di fila: Valli stoppa il break con un timeout sul 38 a 29, chiedendo un maggior gioco di squadra. Forlì resta attaccata al match grazie anche al fallo tecnico fischiato a coach Martino per protesta ed una tripla di Donzelli tiene i suoi a -3. Il duo Pini-Fantinelli continua a macinare punti, ma la squadra di Valli toglie il ritmo a Bologna con la difesa a zona e resta comunque in scia, chiudendo il quarto sul punteggio di 42-39.

Forlì parte benissimo con un ispirato Giachetti in regia e la mano calda di De Laurentiis, che piazza subito 7 punti. La squadra di Valli vuole il sorpasso e pretende soluzioni difficili in attacco, mentre non sbaglia Pini, che valica i 20 punti e sigla il +7. Ma anche Bologna non capitalizza quanto costruisce e in un amen i biancorossi siglano sei punti, chiudendo con Marini un lungo inseguimento per il temporaneo 56 pari. La sfida non toglie fiato, il cronometro scorre e il film della partita cambia da un'azione all'altra: c'è anche una tripla di Venuto, ma i romagnoli chiudono il terzo quarto con un break di 4-0 realizzato da Donzelli e Lawson per il 61-60 (19-21).

Cinciarini inaugura gli ultimi dieci minuti con cinque punti di fila. Forlì resta aggrappata alla partita, soffiando sul collo degli avversari: Marini mostra tutto il suo talento e risponde ad una tripla di Leunen con cinque punti pesanti che danno fiducia agli uomini di coach Valli. E poi Johnson a caricarsi la squadra sulle palle e con una fiammata porta i mercuriali per la prima volta col naso avanti (69-70) a 6.52 dalla fine del match. I fischi del PalaDozza non spaventano l'Unieuro, ma la caricano: la Fortitudo si innervosisce e i galletti con un gioco da tre punti di Johnson volano sul 69 a 74. Controbreak dei padroni di casa e in un battito di ciglia Cinciarini e Pini raggiungono la parità.

La partita è stupenda: Forlì ribalta subito l'inerzia e si riporta sul +5 con i suoi americani. A tre minuti dalla fine Lawson commette il quinto fallo e termina la partita con 14 punti a referto. La spinta dei tifosi bolognesi si fa sentire e Rosselli guida la Effe sulla parità. Ma Forlì ha Marini che si prende un tiro dal nulla e mette a segno una bomba clamorosa. Si gioca punto a punto; gli ultimi secondi sono quelli decisivi e a 17 secondi Leunen realizza il sorpasso. Valli chiama il timeout per disegnare l'attacco finale: Bologna spende falli Giachetti segna a 3 secondi e costringe Martino al timeout per la scelta offensiva. Donzelli fa fallo su Leunen, ma sbaglia il primo e si va ai supplementari sull'88 pari.

Valli, senza due pedine fondamentali con Lawson e Oxilia, si affida alla zona 3-2. Marini e Donzelli si caricano di falli e con quello di De Laurentiis Bologna va subito a bonus. Giachetti prova a tenere aggrappata Forlì al match, ma dal nulla arriva la tripla di Venuto del +4. Ma è una sfida infinita. Risponde Johnson con una bomba pazzesca del -1; si gioca sul filo dei nervi, la panchina biancorossa regala un fallo tecnico e Leunen ringrazia. Ultimi secondi da cardiopalma: Giachetti recupera una palla incredibile, Marini prova da lontano, ma la bomba finisce sul ferro. La palla entra ed esce, il derby va a Bologna. A Forlì restano l'orgoglio, molti rimpianti e la consapevolezza di essersela giocata più che alla pari con la grande favorita del campionato.

Fortitudo Bologna - Unieuro Forlì 97-95 (25-18, 42-39, 61-60, 88-88)

FORTITUDO BOLOGNA: Sgorbati ne, Cinciarini 29, Mancinelli ne, Franco ne, Benevelli 2, Leunen 20, Prunotto ne, Venuto 9, Rosselli 8, Fantinelli 8, Pini 23, Hasbrouck 8. All. Martino.

UNIEURO FORLI': Tremolada ne, Giachetti 8, Marini 17, Donzelli 7, Bonacini 4, Dilas ne, Ravaioli ne, Fabiani ne, Oxilia 4, Lawson 4, De Laurentiis 11, Johnson 30. All. Valli.