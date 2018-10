Piazza Saffi torna indietro nel tempo con le affascinanti auto d'epoca

Le affascinanti auto d'epoca hanno trasportato Piazza Saffi indietro nel tempo. In una soleggiata domenica mattina il Fuori salone di Old Time Show ha conquistato appassionati e curiosi che hanno potuto apprezzare modelli unici. La manifestazione rientrava nell'ambito della 13esima Coppa Romagna, iscritta al calendario ASI “Trofeo Marco Polo” ed organizzato da Fiera di Forlì e Hermitage Veteran Engine Forlì. All’evento, iscritto al calendario nazionale Automotoclub Storico Italiano, hanno preso parte una trentina d'auto d’epoca, con Targa Oro fino al 1998 e regolarmente iscritte all’Asi, che hanno sfilato per le vie del centro storico ricreando un’atmosfera d’altri tempi. All'appuntamento hanno preso parte il presidente della Fiera di Forlì, Gian Luca Bagnara, l'assessore al Centro storico Marco Ravaioli, e il presidente del Club Hermitage Veteran Engine Forlì, Aldino Benedetti.