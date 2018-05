Celebrata la festa degli arbitri: premio per gli internazionali Marco Guida e Alessandro Costanzo

Lunedì il Grand Hotel Forlì ha ospitato la tradizionale serata di gala organizzata dalla Sezione di Forlì dell’Associazione Italiana Arbitri in concomitanza con l’approssimarsi del termine della stagione sportiva. Tra i presenti il fischietto internazionale Marco Guida, premiato con il 33esimo Premio “Francesco Liverani” e l’assistente internazionale Alessandro Costanzo, premiato con il 23esimo Premio “Marcello Greggi”.

Riconoscimenti anche agli arbitri forlivesi Marco Piccinini (che quest'anno ha esordito in serie A), Gabriele Contini (promosso in serie A come osservatore), Alfredo Pavone (nominato arbitro internazionale di beach soccer) e al giovane Matteo Benini, al quale è stato consegnato il 16esimo Premio "Marco Bettedi". Nel corso della serata, alla quale hanno preso parte diverse autorità cittadine, oltre che arbitri e dirigenti arbitrali di diverse sezioni della regione, sono stati consegnati premi anche ad alcuni giovani promettenti della sezione forlivese.