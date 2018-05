MotoGp, la curiosità: dopo l'incidente Dovizioso prova a ripartire, ma prende la moto di Lorenzo

La carambola di Jerez De La Frontera è ormai alle spalle. Ed è giusto concentrarsi sul futuro, perchè ci sono 24 punti da recuperare al "Marc-marziano". Andrea Dovizioso, all'indomani del fattaccio che l'ha visto coinvolto ad otto giri dalla fine col compagno di squadra Jorge Lorenzo e con Dani Pedrosa, lascia la Spagna con la consapevolezza di aver tra le mani una Ducati molto competitiva. Nessuno si sarebbe aspettato infatti di vedere "DesmoDovi" poter competere in gara non solo per il podio, ma persino per la gara. Marquez era lì, ad un soffio. Tutto compromesso da quello che è stato considerato un "incidente di gara". La direzione gara non ha sanzionato la frittata innescata da una visione di traiettorie differenti.

Dovizioso ha tentato l'attacco ad un Lorenzo che stava rallentando la caccia al 93, finendo tuttavia largo. Il 99, che ha tirato una staccata micidiale, è finito lungo anche lui. Non ha alzato lo sguardo, ma ha tenuto gli occhi all'orizzonte e nel rientrare alla corda ha colpito Pedrosa che subito si era tuffato nel varco trovato aperto. Il forlivese ha capito il patatrac che si stava innescando, ma non ha potuto evitare la Ducati gemella che è finita di rimbalzo, dopo l'urto con la Honda, sulla sua traiettoria. Risultato: tre piloti sulla ghiaia e tanta delusione misto a nervosismo.

Lo 04, che difficilmente perde le stesse, visti i 20 punti dissolversi nel polverone, non si è accorto nella foga di aver preso la moto del compagno di squadra nel difficile tentativo di tornare in pista. "Dall'incazzatura stavo provando a ripartire sulla moto sbagliata", ha ironizzato il forlivese postando un'immagine sui social. "Con te sopra, magari quella moto avrebbe ottenuto un po' di gloria, povera", è uno dei tanti commenti postati alla foto. Resta l'amaro in bocca al termine di una gara che avrebbe potuto vedere Dovizioso inseguire Marquez di appena quattro punti. "Tornare a casa con zero non ci voleva dopo un weekend perfetto, dove abbiamo lavorato bene - ha poi commentato nel post gara il forlivese -. Ora guardo a Le Mans con fiducia".