MotoGp, Ducati punta tutto sul rosso: ecco il bolide ai "raggi x"

Un ritorno al passato. La Ducati volta pagina e torna a tingersi completamente di rosso. La Desmosedici Gp19, presentata nella suggestiva cornice del Cube, centro Ricerca e Sviluppo di Philip Morris International, ha una "Mission", come ben dipinto sulla carena: quella di riportare a Borgo Panigale un titolo che manda dal 2007. La nuova creatura presentata dal general manager Gigi Dall'Igna è un'evoluzione e non una rivoluzione delle antenate rosse che hanno permesso tra il 2017 e il 2018 ad Andrea Dovizioso di duellare con Marc Marquez.

Si è lavorato sui particolari, senza stravolgere le caratteristiche positive della moto. Un'aerodinamica meno invasiva ed il nuovo regolamento delle elettronica saranno le nuove sfide del 2019. I test serviranno a capire se ci sono stati miglioramenti sulla percorrenza in curva, problema che si è più volte palesato in piste come Phillip Island, dove nel 2018 Dovizioso è salito sul podio.

"Guardiamo con soddisfazione ai risultati raccolti nella scorsa stagione in pista, dove la nostra Desmosedici GP è stata una delle moto più competitive in assoluto, ma non possiamo certamente accontentarci per cui vogliamo fare un altro e decisivo passo in avanti - sono le parole dell'amministratore delegato Claudio Domenicali -. Sono convinto che le competenze e lo spirito che animano il gruppo di lavoro di Ducati Corse rappresentino il vero valore aggiunto rispetto ai nostri avversari".

Ottimista Dall'Igna: "Con Andrea e Danilo (Petrucci, ndr) siamo convinti di avere la squadra giusta per ottimizzare le risorse nello sviluppo della moto e la gestione generale dei weekend di gara. Il nostro obiettivo non può che essere ambizioso, come sempre, ed è quello di riportare a Borgo Panigale il titolo mondiale MotoGp". Il team Mission Winnow Ducati partirà fra pochi giorni per la Malesia dove, dal 6 al 9 febbraio, si svolgerà la prima sessione di test ufficiali pre-campionato sul circuito di Sepang.

Caratteristiche tecniche

Motore: 4 tempi, V4 a 90°, raffreddato a liquido, distribuzione desmodromica evoluta con doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro.

Cilindrata: 1.000cc

Potenza massima: Oltre 250 cv

Velocità massima: Oltre 350km/h

Trasmissione: Ducati Seamless Transmission (DST_EVO). Trasmissione finale a catena.

Alimentazione: Iniezione elettronica indiretta, 4 corpi farfallati con iniettori sopra e sotto farfalla. Farfalle controllate dal nuovo sistema EVO 2 TCF (Throttle Control & Feedback).

Carburante: Shell Racing V-Power

Lubrificante: Shell Advance Ultra 4

Scarico: Akrapovic

Trasmissione finale: Catena D.I.D

Telaio: Doppia trave evoluto in lega di alluminio

Sospensioni: Forcella Öhlins 48mm upside-down ed ammortizzatore posteriore Öhlins, con regolazione di precarico, e nuovo sistema freno idraulico in compressione ed estensione.

Elettronica: Centralina Magneti Marelli programmata con Software Unico Dorna

Pneumatici: Michelin, su cerchi anteriore e posteriore Ø17"

Cerchi: Marchesini

Impianto frenante: Brembo, doppio disco anteriore in carbonio da 340mm con pinze

a quattro pistoncini. Disco posteriore singolo in acciaio con pinza a due pistoncini.

Peso a secco: 157kg

