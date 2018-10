Per le sfide di casa un "gessato inedito": ecco le nuove divise dell'Unieuro 2.015

Uno storico marchio che ha fatto la storia del basket. E colori che fanno l'identità della città. La Pallacanestro Forlì 2.015 ha svelato le nuove divise che saranno indossate nella stagione cestistica 2018-2019, che scatterà domenica. La divisa "Home" si conferma a righe biancorosse, ma questa volta in una veste più elegante e di tendenza, un gessato inedito e prezioso che richiama una serata di gala. Ancora più sorprendente e inattesa la nuova versione della divisa "Away", che per la prima volta nella storia del basket forlivese avrà le maniche una delle quali griffata “Forlì”. Un segno di discontinuità rispetto alla scorsa, non fortunatissima stagione sul fronte trasferte, una novità che richiama il mondo Nba e strizza l’occhio ai giovani.

Il general manager Renato Pasquali ha illustrato la visione che ha portato alle nuove divise: “La divisa dà identità alla società ed è un’indicazione della politica che la società persegue. Abbiamo scelto per questo modello che si identifica con chi voglia uscire dal coro in modo propositivo e innovativo. La maglia mi piace molto". "Non si può non essere orgogliosi di questa squadra e di questa società - ha aggiunto l'assessore allo Sport Sara Samorì -. E’ un grande progetto testimoniato oggi anche da queste maglie, che rispecchiano la voglia di distinguersi e di identificarsi in questi colori".

Chiude il presidente Giancarlo Nicosanti: "Credo che questa divisa porti con sé qualcuna di queste eccellenze non solo forlivesi ma anche italiane. Oggi abbiamo la scritta Ignis sulla canotta: speriamo sia un buon auspicio”. In linea con la crescita tecnica ed economica del Club, sono aumentati anche i partner presenti sulla maglia. "La maglia quest’anno ha due marchi nuovi, Ignis e Orto Mio - ha spiegato il responsabile marketing Andrea Balestri -. Si confermano oltre al nostro Title Partner Unieuro anche Luxury Living Group, Mol Group Italy, Conad ed Er Lux".