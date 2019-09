MotoGp a Misano, Quartararo vola con gomme nuove. Dovi soffre il terzo settore: l'analisi dei tempi

Inizia con un undicesimo crono il weekend misanese di Andrea Dovizioso. Il forlivese ha realizzato la migliore prestazione in 1'34"274, 1.121 più lento dal miglior tempo fatto registrare dal francese Fabio Quartararo. Il portacolori della Ducati ha affrontato le FP1 con una gomma morbida sul davanti ed una media al posteriore. Come nei test, l'ex iridato della 125cc ha sofferto lo scarso grip che ha offerto come nei test di fine agosto il tracciato di Misano. In condizioni di cielo sereno, temperatura dell'aria di 26°C, quella dell'asfalto di 27°C ed umidità al 53%, Dovizioso ha effettuato tre uscite, completando 18 giri.

Il primo run è stato di sette giri, il secondo di sei e l'ultimo di cinque. Prendendo come riferimento Marc Marquez, che ha girato con due gomme medie, nel primo settore Dovizioso paga tre decimi allo spagnolo della Repsol Honda (26.224 contro 25.994), poco meno di due nel secondo settore (21.149 contro 20.986), tre decimi nel terzo (25.626 contro 25.299) ed un decimo nell'ultimo (21.194 contro 21.006). Il riferimento di Quartararo è stato invece realizzato con due medie nuove. La Honda Repsol di Marquez è stata la più rapida nella top speed, con 298.3 chilometri orari, contro i 295 di Dovizioso.

Interessante il quarto tempo di Michele Pirro, ottenuto con una soft all'anteriore usata ed una soft nuova al posteriore. Con la sostizuione del pneumatico il tester Ducati ha guadagnato sul forlivese in tre dei quattro settori: 26.192 (con gomma media al posteriore), 21.116, 25.297 e 21.060. Questo significa che il forlivese ha ampio margine di miglioramento. Meglio del forlivese ha fatto Danilo Petrucci, che ha girato con la stessa tipologia di pneumatici: 26.183 nel T1, 21.218 nel T2, 25.469 nel T3 e 21.106 nel T4.