Un weekend da incorniciare per il giovane decatleta Francesco Amici. Sabato e domenica scorsi nello stadio di Misano Adriatico ha realizzato un record personale dietro l’altro, vincendo il titolo regionale di decathlon under 18 e facendo il minimo per i Campionati Italiani Allievi con un punteggio interessante che lo proietta fra i migliori quindici specialisti d’Italia. Questi i parziali: 100 metri (11.81), salto in lungo (5.67), lancio del peso (12.02), salto in alto (1.59), 400 metri (56.36), 110 ostacoli (16.26), lancio del disco (34.59), salto con l’asta (3.00), lancio del giavellotto (44.84), 1500 metri (5.10.42). Risultato finale 5.445 punti. Francesco si allena sotto la guida di papà Pierangelo, della zia Giuliana, del tecnico dei salti Gabriele Obino e del tecnico della velocità Loris Ferrini, costruisce un salto di qualità importante.