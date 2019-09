Sport in lutto, l'ultimo saluto a Bruno Grandi: "E' stato un maestro di vita ricco di valori"

La chiesa di San Giovanni Apostolo ed Evangelista ha dato lunedì pomeriggio l'ultimo saluto a Bruno Grandi, una delle figure di maggior spicco dello sport italiano e non solo, ed in particolare nella ginnastica. L'estremo si è svolto nella parrocchia del suo quartiere: Grandi viveva infatti nella zona di viale dell'Appennino. Tanti i forlivesi ed i personaggi del mondo dello sport che hanno preso parte al rito sacro celebrato da don Sergio Sala, parroco di Ravaldino, tra i quali il presidente della Federazione Ginnastica D'Italia Gherardo Tecchi. Nell'omelia ha sottolineato i valori familiari, trasmessi anche nel suo cammino sportivo. Dal pulpito ha parlato anche la figlia Fabrizia.

Sono stati altrettanto numerosi i cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Grandi nella camera ardente allestita in Comune domenica e lunedì. "Se ne è andato un grande figlio di questa città - è il ricordo del giornalista Marino Bartoletti -. Ha fatto cose meravigliose per questo Paese. Godeva di rispetto ed ammirazione da tutto il mondo. Ha seminato saggezza e camminare accanto a lui era motivo di esser orgogliosi di essere italiani e forlivesi. La Ginnastica gli deve tanto. Se ne va un maestro di sport ed un maestro di vita". Dopo il funerale il corteo funebre si è diretto verso il cimitero monumentale per la sepoltura. Il Consiglio comunale, riunitosi lunedì pomeriggio, ha commemorato Grandi con un minuto di silenzio.

Sposato con Franca Piccolomini e tre figli (Fabrizia, Fabio e Massino), Grandi ha guidato la Nazionale Italiana ai Giochi Olimpici del 1972 e del 1976. Il 19 marzo del 1977 venne eletto presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, che ha guidato fino al 2000. E' stato anche presidente della Federazione Mondiale, subentrando a Jury Titov, che l’aveva guidata dal 1977. cedendo il testimone a Morinari Watanabe nel congresso di Tokyo del 2016. Fra il 1998 ed il 1999 ha inoltre ricoperto il delicato incarico di presidente reggente del Coni, durante la fase di transizione dalla presidenza Pescante a quella Petrucci. Membro italiano del Cio dal 2000 al 2004, è stato Commendatore della Repubblica e Collare d’oro al merito sportivo.