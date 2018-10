Furia Campedelli dopo il ko col Montegiorgio: "Forlì non si merita questo trattamento"

"La squadra non meritava questa sconfitta". Mister Nicola Campedelli è furioso per quanto visto in campo nella sfida contro il Montegiorgio. "Abbiamo avuto tante occasioni durante la gara che non siamo riusciti a finalizzare, ma consideriamo anche gli episodi a nostro sfavore come le decisioni arbitrali: Forlì non si merita questo trattamento - attacca l'allenatore -. Siamo stati penalizzati, come è successo anche Savignano e a Campobasso, dove però, in quest'ultima occasione, siamo comunque riusciti a vincere".

"Queste sviste vanno annotate negli episodi perché arriviamo in area puntualmente e gli errori della terna arbitrale vanno a discapito del lavoro che i ragazzi svolgono quotidianamente, non ci sto - tuona Campedelli -. Mi riferisco in particolare ai due falli su Cortesi: nella seconda occasione in questione il ragazzo si è fatto male seriamente. Ci siamo dati da fare e abbiamo creato tanto, e per questo motivo abbiamo tanta rabbia dentro. Noi continueremo per la nostra strada pensando a migliorare di giorno in giorno e cercando di capire dove possiamo fare di più, ma ripeto che questa sconfitta non è da imputare ai ragazzi". Sulle condizioni di Cortesi: “Si è fatto male sul fallo da rigore. E' andato in ospedale per accertamenti, di certo non si è infortunato da solo".