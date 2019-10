Per il Gaetano Scirea l'insidia Bologna Basket 2016

Ghiotta occasione di riscatto per un coriaceo Gaetano Scirea che sulle tavole amiche dal PalaColombarone proverà a dar seguito all’ottimo scorcio di stagione. Non sarà comunque un compito agevole in quanto Bologna Basket 2016 è annoverata fra le favorite per la promozione della cadetteria. Settimana comunque complicata, ahimè l’ennesima per coach Tumidei, che ancora una volta dovrà fare a meno dell’apporto degli under Zambianchi (comunque in ripresa con l’attività) e Sampieri, appiedato da varicella. Piccoli acciacchi anche per i fratelli Solfrizzi che saranno comunque della contesa non comunque nell’ambito del miglior quadro per avvicinarsi ad un turno di campionato assai complicato, senza contare l’ormai storica defezione del “sogno” Montaguti. I felsinei, di un altro pianeta per talento e muscoli, imporranno alla contesa ritmi vertiginosi e grande pressione sulla palla. Ci vorrà certamente lo Scirea dei tempi migliori per provare ad intaccare gli ingranaggi felsinei.

GLI AVVERSARI - L’nfortunio occorso al playmaker titolare Resca nella gara a Montecchio priva coach Lolli di una fondamentale spinta propulsiva, attualmente vengono impiegati Guerri e Graziani che si alternano a portar su palla. Sull’asse delle validissime riconferme Fontecchio (alla round fra i migliori giocatori del campionato) e da capitan cecchino Fin la compagine felsinea ha acquisito dalla Virtus Imola il pacchetto Nucci-Aglio-Zhytariuk che garantisce ai rossoblu’ tiro, talento e solidità nonché comprovata esperienza per la categoria. Come non bastasse è arrivato sotto le Due Torri anche l’ex Ozzano Matteo Folli, pure lui comprovato lusso per la categoria.