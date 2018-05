Gaia Gardelli della Rari Nantes Romagna Sincro ai campionati italiani junior

Dopo aver superato una selezione regionale molto difficile, riuscendo a strappare la qualifica per il punteggio, la giovane Gaia Gardelli della Rari Nantes Sincro si è misurata per la prima volta con il campionato più difficile, la categoria junior, dove le più forti d'Italia (le prime 20 in nazionale italiana) hanno gareggiato nella lunga trasferta di Civitavecchia, dal 16 al 20 maggio. Nonostante la visibile emozione nella prova tecnica, Gaia ha saputo dimostrare nell'esercizio libero di poter gareggiare contro atlete più grandi ed esperte. E’ stata una gara lunga e difficile che ha portato la giovane sincronette al 34° posto su 42 singoli partecipanti. Anche negli esercizi obbligatori si è ben comportata classificandosi 139^ su 204 atlete partecipanti. E’ stata un'esperienza intensa, trovarsi a gareggiare con atlete già in nazionale da qualche tempo, non è facile ma Gaia, alla sua prima esperienza come singolista, ha dimostrato di essere sulla strada giusta e avere margini di miglioramento. I prossimi appuntamenti saranno i Campionati italiani Cat. Ragazze a Savona e i Campionati Italiani ES A a Padova.