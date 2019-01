Basket, Tremolada e Dilas infortunati: l'Unieuro si rinforza con Giacomo Signorini

L'Unieuro Forlì 2.015 arricchisce il suo reparto Under dopo gli infortuni di Tremolada e Dilas. La compagine mercuriale ha tesserato il cesenate 21enne Giacomo Signorini. La guardia/ala è già a disposizione di coach Giorgio Valli per gli allenamenti. Signorini è un prodotto del vivaio Crabs Rimini e ha giocato la prima parte di questa stagione a Teramo in serie B.