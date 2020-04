Calcio, il presidente del Forlì: "Ci faremo trovare pronti a qualsiasi scenario"

"Nei momenti di sofferenza l'unione fa la forza, quindi anche se distanti dobbiamo rimanere uniti". Il presidente del Forlì Fc, Gianfranco Cappelli, ha scritto una lettera a cuore aperto ai sostenitori biancorossi. "Mi sento di scrivervi due righe in questo momento difficile per tutti noi - esordisce -. Sarà una Pasqua anomala, probabilmente molti di voi non potranno andare a trovare i propri cari, il Morgagni questo week-end e per tanti altri a seguire non sarà pieno della nostra gente, pronta a sostenere nostri Galletti".

"Voglio farvi sapere che la società c'è e si sarà sempre, cerchiamo tutti i giorni di intrattenervi, tenervi compagnia, entrare nelle vostre case con i nostri canali, noi non vi lasciamo soli - conclude -. Vi assicuro che ci faremo trovare pronti a qualsiasi scenario si potrà presentare in futuro. Infine auguro a tutti voi una Pasqua serena e vi mando un abbraccio forte ed affettuoso".

