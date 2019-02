Giavellotto e lancio del disco, primi podi per la Libertas Atletica Forlì

La Libertas Atletica Forlì ha iniziato il terzo anno agonistico di lanci con la fase regionale del criterium invernale, che si è disputata a Cesena, schierando una squadra di giovani promesse e atleti già veterani per la categoria e di interesse nazionale. Sul podio sono saliti tre giavellottisti: Alessandro Sansoni primo senior con 59.74 metri, Francesco Bertozzi prima promessa under 23 con 54.54 metri e seconda promessa Matteo Castelvetro (nella foto) con 51.73 metri. Giovanni Benedetti, prima promessa nel lancio del disco, si è distinto con la misurazione di 39.58 metri. Per questi quattro atleti l’obiettivo difficile, ma non impossibile, è rientrare nei primi otto d’Italia per la convocazione del 23-24 febbraio a Lucca sede dei Campionati Italiani Invernali di lanci.