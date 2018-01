La Pallacanestro 2.015 "libera" Garelli: ora può tornare ad allenare

Si è chiuso in settimana il rapporto tra la Pallacanestro Forlì 2.015 e Gigi Garelli. Originario di Anzola dell’Emilia ma “forlivese” da vent’anni (per matrimonio, residenza e per alcune belle stagioni alla guida delle forlivesi Libertas Basket ’80 prima e Fulgor poi), nell’estate del 2015 Garelli costruì insieme a Giuseppe Rossi la nuova società Pallacanestro Forlì 2.015 assumendo un ruolo da “Manager del calcio inglese”, dirigente ed allenatore allo stesso tempo. Nel primo anno, in serie B (2015-16), ha vinto la Coppa Italia, guadagnando ai playoff di Montecatini la promozione in A2. Nella seconda stagione Garelli ha pagato, con l’esonero, la mancanza dei risultati dovuta anche ad una serie lunghissima di infortuni. L’accordo raggiunto “libera” Garelli, che ha dunque la possibilità di tornare sul mercato degli allenatori. La Pallacanestro Forlì 2.015 "augura le migliore fortune professionali a Gigi, uomo vero e cuore biancorosso: il suo nome resta scritto nella storia dello società e dello sport forlivese".