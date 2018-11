Ginnastica artistica, 5 giovani forlivesi conquistano la finale nazionale

Cinque giovani ginnaste forlivesi voleranno a Jesolo per partecipare alla finale nazionale del campionato di ginnastica artistica. Adele Campana, Anastasia Overchenko, Giulia Fedriga, Matilde Zoli e Sofia Fabbri della polisportiva Edera Forlì hanno vinto il campionato federale interregionale a Fermo, dove partecipavano squadre provenienti da Emilia Romagna, Marche, Umbria ed Abruzzo.

L'impegno e la determinazione che le giovani , hanno dimostrato, ha permesso loro di totalizzare un punteggio superiore a tutte le altre società conquistando il primo posto. Davvero un risultato straordinario per ragazze che hanno un'età di 10, 11 e 12 anni e che si allenano con dedizione tutti i giorni per tre ore. Le atlete devono poi in un solo minuto e mezzo di esercizio, dimostrare ciò che sanno fare senza sbagliare. La finale nazionale si terrà il primo weekend di dicembre a Jesolo dove le giovani atlete dovranno competere con le avversarie delle migliori società d'Italia.