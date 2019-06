Ginnastica artistica, "Coppa Campioni": Marzocchi in finale tra i big è terzo alla sbarra

Ospitata dalla città di Fermo si è conclusa domenica la "due giorni" della seconda prova di "Coppa Campioni" di ginnastica artistica maschile. Una gara prestigiosa a cui vengono invitati dalla Federazione Ginnastica d'Italia i migliori ginnasti italiani su cui si conta per la composizione delle Squadre Nazionali. Portacolori della "Forti e Liberi Ginnastica" Roberto Marzocchi, in costante crescita tecnica, apprezzato per i risultati ottenuti nelle più recenti rassegne nazionali.

Durante la gara "All Around" (totale dei sei attrezzi) di sabato è purtroppo incappato in una giornata negativa, con difficoltà di concentrazione e questo ha compromesso ogni velleità di buon risultato nella classifica generale, ma non gli ha impedito di trovare la giusta reazione per riscattarsi e guadagnare l'accesso in finale alla sbarra (i primi sei di ogni attrezzo disputano la finale di specialità il giorno seguente).

Domenica pomeriggio i finalisti hanno saputo offrire uno spettacolo di ginnastica di alto livello e Marzocchi ha lasciato il segno conquistando il terzo gradino del podio nella finale alla sbarra giungendo dietro al fermano Carlo Macchini (primo classificato) già quarto all'attrezzo agli ultimi Campionati Europei e al maceratese Paolo Principi dell'Aeronautica Militare e veterano della maglia azzurra.

I prossimi impegni per Marozzhi sono costituiti dagli allenamenti previsti per il periodo estivo che non prevedono troppe pause, una convocazione in allenamento collegiale con la Squadra Nazionale all'inizio di agosto e il proseguimento della preparazione a Forlì in previsione dei Campionato Nazionale Assoluto previsto per metà settembre a Meda (Milano), senza trascurare gli esami universitari che lo attendono.

Foto: il podio della finale alla sbarra al centro 1°class.to Carlo Macchini, a sinistra Paolo Principi 2° e a destra il nostro Roberto Marzocchi medaglia di bronzo