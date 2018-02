Ginnastica, campionato regionale Silver: ancora medaglie per la Gymnica 96

Si susseguono a ritmo incalzante gli impegni competitivi per le ginnaste della A.S.D. Gymnica 96 sezione Silver. Sabato si è svolta a Parma la prima prova del Campionato regionale individuale LC. Matilde Tassinari e Giorgia Porcino sono salite sul gradino più alto del podio raggiungendo così il titolo di campionesse regionali. Soddisfazione anche per Giulia Monti, che ha ottenuto la medaglia d'argento, per Viola Visani, che si è messa al collo la medaglia di bronzo, mentre Giulia Bisenri ha concluso la giornata con un ottimo piazzamento.

Sabato 3 febbraio a San Marino si è disputata la prima prova del Campionato regionale individuale LD, anche in questa giornata grande soddisfazione da parte di tutto lo staff tecnico per i risultati ottenuti: Giulia Coveri, Carlotta Lio e Gaia Mazzotti sono state proclamate campionesse regionali con delle bellissime prestazioni; Sofia Mascioli e Martina Leonardi sul secondo gradino del podio; Viola Nanni e Sabrina Rocchi, nonostante le ottime prestazioni, hanno sfiorato di poco il podio.