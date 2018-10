Ginnastica, due argenti ed un bronzo per la Gymnica 96 dalla prova di Bibbiano

Le giovani ginnaste della società Gymnica 96, domenica a Bibbiano, hanno disputato la seconda prova regionale del campionato “Squadra Allieve Gold"; quattro le squadre schierate suddivise per fasce di età e livelli. Le prime a scendere in pedana sono state le ginnaste Lio Carlotta, Viola Visani, Chiara Monaco, Giulia Biserni, Giorgia Porcino e Matilde Tassinari, che nel secondo livello hanno riscattato il risultato sottotono della prima prova, conquistando un ambitissimo secondo posto.

Subito dopo è stata la volta delle più piccole, nel terzo livello, Martina Reggiani, Aurora Benedetti e Gloria Ragazzini, ma solo per età perchè in pedana hanno dato prova di grande concentrazione e determinazione con esercizi ben eseguiti centrando così anche loro il secondo posto e diventando vice campionesse; la seconda squadra formata da Matilde Tonelli, Viola Camorani, Anita Casadei e Giulia Coveri a causa di qualche imprecisione ed errore ha portato a termine la prova posizionandosi al settimo posto con un po’ di rammarico.

La giornata si è conclusa con il primo livello, il più impegnativo e difficile; ginnaste di alto livello hanno sfoderato ed affilato tutte le abilità artistiche e tecniche per aggiudicarsi un posto sul podio e per suggellare la proficua giornata la squadra composta da Sofia e Martina Minotti, Asia Incarnato e Arianna Benini ha conquistato un prestigioso terzo posto. Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico, che volge già la concentrazione sull’organizzazione in casa della prima prova del campionato di Serie A e B invitando tutti a tifare le "Gymnichine" impegnate sabato al PalaGalassi.