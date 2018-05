Ginnastica, la Gymnica 96 continua a fare incetta di medaglie

Si sono concluse le competizioni regionali per la sezione "Silver" della Gymnica 96. Le ginnaste sono state impegnate individualmente a San Marino, con due titoli regionali conquistati da Sofia Mascioli e Gaia Mazzotti, una medaglia d’argento con la piccola Giulia Coveri ed una medaglia di bronzo da Alice Dal Maso. Ottimi piazzamenti anche per le ginnaste Viola Nanni, Sabrina Rocchi e Martina Leonardi. A Bibbiano si sono svolti il Campionato di serie D dove la squadra composta Carlotta Lio, Matilde Tassinari, Viola Visani, Chiara Monaco e Giorgia Porcino e la squadra composta da Sabrina Rocchi, Martina Leonardi, Giulia Monti, Sofia Mascioli e Gaia Mazzotti sono state proclamate campionesse regionali così come la squadra che ha gareggiato al Campionato d’insieme con le ginnaste Lio, Tassinari, Visani, Monaco e Giulia Biserni. Lo staff tecnico composto da Linda Altieri, Caterina Girelli, Greta Cataldi e Rosa Margiotta prosegue con il lavoro in vista del prossimo appuntamento Nazionale che si terrà a Rimini nel mese di giugno.