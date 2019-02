Ginnastica ritmica, al via il campionato Silver: argento per Matilde Tonielli e Viola Camorani

L’apertura della nuova stagione competitiva per le ginnaste del livello Silver di ginnastica ritmica di Gymnica 96 si è svolta sabato e domenica scorsi a Cervia, con la prima prova dei campionati di squadra e individuali LC. In rappresentanza della blasonata società forlivese sono scese in pedana le più giovani allieve,nate dal 2009 in su, che hanno affrontato nel giro di poche ore due gare impegnative: sabato la gara di squadra che ha visto schierate le ginnaste Giulia Coveri, Anita Casadei, Matilde Tonielli e Viola Camorani. Nonostante la grande determinazione e grinta delle bambine, a causa di qualche errore probabilmente dovuto all'emozione dell'esordio stagionale, la formazione ha concluso la gara al quinto posto. Domenica invece, nella gara individuale, le ginnaste Camorani e Tonielli nelle rispettive categorie si sono aggiudicate il secondo gradino del podio, mentre Casadei ha concluso al settimo posto.