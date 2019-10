Ginnastica ritmica, altro fine settimana di successi in casa Gymnica '96: "La crescita continua"

Altro fine settimana di successi in casa Gymnica ' 96 ,in gara con le categorie Junior e Senior e con le giovani Allieve nel Campionato individuale di ginnastica ritmica di questa seconda parte di anno sportivo. Buona gara per Martina Reggiani nelle "Allieve 3", che ha concluso la gara sul secondo gradino del podio, con il titolo di vice campionessa regionale. Più combattuta la gara delle "Allieve 4 "con Sofia Minotti che ha raggiunto il bronzo e Martina Minotti quarta subito alle spalle della sorella. Nelle "Allieve 1" Aurora Benedetti e Gloria Ragazzini si sono piazzate quinta e sesta, e con loro tutto il quintetto delle Allieve ha agguantato la qualificazione alla Zona Tecnica, o anche detto Interregionale per i non addetti ai lavori, nel quale a novembre si confronteranno con le migliori ginnaste del Nord-Est per un posto alla finale nazionale.

Nella categoria Senior ottimo piazzamento per Giulia Capacci, che ha ottenuto un bel bronzo presentando un nuovo e complesso programma di gara, e un quinto posto per Matilde Fantini anche lei molto maturata nelle performance di gara. Un esordio un po' falloso per Arianna Benini nelle Junior 1 che recupererà prontamente nella seconda prova. Lo staff tecnico si dice "soddisfatto della crescita e della performance generale, ma è necessario migliorare ancora per presentarsi alla fase successiva al top della forma e lasciare per strada quelle rare titubanze che si sono comunque notate in questa competizione".