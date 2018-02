Ginnastica ritmica, campionati di specialità: un oro, tre argenti e due bronzi per la Gymnica 96

Anche quest’anno la prima Prova del Campionato Regionale di Specialità Gold, ha aperto ufficialmente la nuova stagione federale dei piccoli attrezzi della Ginnastica Ritmica. Tante le novità imposte di fretta e furia dal nuovo codice dei punteggi internazionale, non ancora completamente assimilate nella loro complessità per le ginnaste della società di punta del territorio, Gymnica 96. Ad ospitare l'esordio, è stato domenica scorsa il Pala Casalini di Parma, nel quale sono scese in pedane quattro atlete di spicco della sezione agonistica: tra le giovani, Emma Santi, 14 anni, ha brillato con due argenti a palla e cerchio , mettendo in evidenza una grande crescita tecnica ed espressiva.

Tra le senior, ci sono ginnaste già titolate e conosciute nel panorama italiano: oro alla fune e argento al nastro per Viola Feralli,18 anni, già campionessa regionale nel 2017, si è riconfermata alla grande , dopo un momento difficile passat olo scorso anno per un delicato interevento al menisco. Silvia Muscolino,17 anni, terza al cerchio, e Aleksandra Righi, 16 anni, sul gradino più basso del podio alle clavette, hanno pagato lo scotto di qualche errorino di troppo, che alla luce di questo nuovo codice dei punteggi, le ha molto penalizzate nel ranking finale.

"Siamo però solo all'inizio, e ci sono molti margini di miglioramento, nonostante l'ottimo bottino di medaglie", affermano sicure le allenatrici dello staff tecnico. In attesa della seconda prova sempre a Parma e dell’assegnazione dei Titoli Regionali l' undici febbraio, l’attenzione si sposta sul Campionato Individuale Gold Junior e Senior, domenica a Bologna, con in pedana altre ginnaste di altissimo livello per Gymnica.