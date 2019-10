Ginnastica ritmica, la Gymnica 96 torna da Formigine con tre ori e quattro argenti

Gymnica 96 Forlì conferma nuovamente il suo valore nel mondo della ginnastica ritmica, conquistando ben tre titoli regionali di specialità e quattro titoli di vice campionesse al termine dell’ultima tappa del Campionato di Specialità Gold organizzata a Formigine. Ancora un primato a livello regionale che ha spalancato le porte alla fase interregionale o più correttamente alla Zona Tecnica di riferimento come prevede il nuovo regolamento. Nella categoria senior Giulia Torriani ha vinto il titolo al nastro seguita dalla compagna Emma Santi, mentre ha concluso con l'argento al collo nell'esercizio con la fune. Una Santi molto matura ed elegante alla palla con cui vince l'oro, ottenendo un meraviglioso punteggio di 14.40, suo personal best.

Un ottimo esordio nella categoria junior per Asia Incarnato che, ancora in difficoltà per via dei ferri nel dito operato della mano, porta a termine una buonissima gara, e ha concluso argento negli esercizi alla palla e al nastro. Per chiudere la giornata in bellezza è arrivato l’ultimo oro, grazie all’esercizio di coppia cerchio e clavette di Arianna Leoni e Viola Feralli, inavvicinabili, che facendo registrare un 14,100 hanno lasciato indietro le avversarie. A guidare lo staff la direttrice tecnica Chiara Domeniconi. Prossimo appuntamento a Biella il 3-4 novembre.