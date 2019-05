Ginnastica Ritmica, le Gymnichine si prendono l'oro e le qualificazioni per i Nazionali

Ultima prova centrata, prima dell’appuntamento ai campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica che si svolgeranno a Rimini il mese prossimo, per le Gymnichine della sezione agonistica. La Repubblica di San Marino, ha accolto le società partecipanti alla seconda prova dei campionati individuali e di squadra ,dei livelli più prestigiosi, della sezione Silver della Federazione Ginnastica d'Italia. Nel campionato individuale livello D sono scese in pedana le ginnaste Viola Visani, Chiara Monaco, Giorgia Porcino, Carlotta Lio e Giulia Coveri che eseguendo i due esercizi previsti dal programma hanno ottenuto ottime posizioni nella classifica generale, ognuna nella propria fascia di età.

Nell’individuale di livello E, il massimo livello previsto, gli esercizi da eseguire sono tre e con difficoltà maggiori, ma le ginnaste Sofia Mascioli e Giulia Biserni sono riuscite a conquistare un meritatissimo secondo posto, mentre Matilde Tassinari ha riconfermato il risultato della prima prova aggiudicandosi la medaglia d’oro. Stessa sorte per la squadra di Serie D, composta dalla stessa Matilde Tassinari, Porcino, Monaco e Biserni che salendo sul gradino più alto si sono aggiudicate di diritto, così come tutte le altre ginnaste, la qualificazione per i Nazionali.