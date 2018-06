Nuoto, doppio oro: Fabio Scozzoli show ai Giochi del Mediterraneo

Due medaglie d'oro al collo per Fabio Scozzoli ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona (Spagna). Il forlivese, non ancora al top della forma complici i carichi di lavoro in vista dei Campionati Europei in vasca lunga in programma dal 3 al 9 agosto a Glasgow, ha disputato le sfide mettendo in vasca determinazione ed esperienza. Nei 100 metri rana ha battuto per dieci centesimi il serbo Caba Siladi, fermando il cronometro sul tempo di 1'00"36. Lunedì ha concesso il bis nei 50, nuotando in 27"25 (nella prova sui 100 aveva toccato i 50 metri con 27"95).

Al recordman romagnolo (25 medaglie tra mondiali ed europei) sono bastati sei centesimi per aver la meglio sempre sul serbo Siladi. Sul gradino più basso del podio è salito lo sloveno Peter John Stevens (27''32). Scozzoli è tornato così sul podio dei Giochi del Mediterraneo a nove anni di distanza dal bronzo conquistato con la staffetta mista a Pescara.