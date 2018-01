Il Panathlon Forlì consegna il premio giornalistico "Salvatore Gioiello" ad Alberto Cerruti

Nel corso della serata che si terrà giove alle ore 20,30 presso il Circolo della Scranna in C.so Garibaldi 80 a Forlì, il Panathlon Club Forlì consegnerà il Premio “Salvatore Gioiello” al giornalista Alberto Cerruti. Il premio è stato creato nel 2010 in memoria del giornalista e socio Panathlon Salvatore Gioiello e si pone l'obbiettivo di premiare grandi giornalisti dello sport. Nelle precedenti sette edizioni il riconoscimento è andato, nell'ordine, a: Alfredo Provenzali (2010), Marino Bartoletti (2011), Mario Mattioli (2012), Angelo Zomegnan (2013), Leo Turrini (2014), Matteo Marani (2015), Davide De Zan (2016) e Flavio Tranquillo (2017). Cerruti scrive per "La Gazzetta dello Sport" dal 1974. Come inviato e prima firma del calcio ha seguito per 31 anni la Nazionale, assistendo a 305 partite degli azzurri, durante otto mondiali e sette europei, unico giornalista della "rosea" ad avere visto dalla tribuna stampa due successi mondiali, nel 1982 e 2006. Oggi è anche commentatore di Radiouno e della tv della Svizzera italiana. A condurre la serata il giornalista forlivese Stefano Benzoni.