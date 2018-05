Giro d'Italia, Montaguti ci prova. La fuga viene ripresa a pochi chilometri dall'arrivo

Un Matteo Montaguti da applausi nell'ottava tappa del Giro d'Italia, da Praia a Mare a Montevergine di 209 chili. Il meldolese è entrato in una fuga a sette, con massimo vantaggio di 5', che ha resistito al plotone della maglia rosa a 1.3 chilometri dall'arrivo. Sul finale l'alfiere della Ag2R La Mondiale ha dato il tutto per tutto per stare davanti. Ma il gruppo non ha tenuto a "galla" i fuggitivi, arrivando nel finale per aggiudicarsi i secondi di abbuono. "Non è andata come tutti speravamo - dice papà Gilberto - ma credo che Matteo, se ancora una volta ce n'era bisogno, abbia dimostrato tanta volontà di arrivare a quel traguardo, che per ora è solo rimandato". Sotto il diluvio di Montevergine ha vinto l'equadoriano Richard Carapaz della Movistar davanti a Davide Formolo e Thibaut Pinot. La maglia rosa rimane sulle spalle di Simon Yates