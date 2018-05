Giro d'Italia, partita la tappa da Osimo: Forlì attende la maglia rosa e la Carovana

E' partita da Osimo alle 12.10 la 12esima tappa del Giro d'Italia, che giovedì attraverserà il territorio Forlivese passando dalla via Emilia. Il gruppo è forte di 169 unità. Si tratta di una tappa completamente pianeggiante, su strade larghe e sostanzialmente rettilinee. Dopo 130 chilometri lungo l'Adriatica, ne seguono altri 60 sempre praticamente diritti lungo la ss9, Via Emilia, che attraverso Santarcangelo di Romagna, Cesena e Forlì porta a immettersi nel circuito automobilistico di Imola e al giro finale sul circuito dei “Tre Monti”.

Ultimi chilometri

Circuito finale di 15,3 km in parte nel Circuito Automobilistico di Imola e in parte all’esterno. Dalla linea di arrivo (sul rettilineo dei Box) si percorrono circa 3,5 km del circuito fino alla Variante Alta dove si esce (restringimento) per immettersi nella salita che porta ai Tre Monti (GPM) e quindi scendere su strade abbastanza ampie e ben pavimentate fino all’ultimo km che immette nell’ingresso della Curva Rivazza a circa 850 m dall’arrivo. Ultima curva a 650 metri e quindi lungo rettilineo leggermente arcuato, largo 8 m, su asfalto perfettamente livellato.

Punti e abbuoni in palio

Durante la tappa ci saranno 13 secondi di abbuono massimo in palio per la classifica generale, 3 al secondo traguardo volante e 10 sul traguardo finale per il primo classificato. Vi sono inoltre 90 punti in palio per la classifica della Maglia Ciclamino (classifica a punti - 522 punti rimasti) e 3 punti per la Maglia Azzurra di miglior scalatore (381 punti rimasti).

Viabilità

Il plotone rosa è atteso a Forlì tra le 15.30 e le 16. Proveniente da Cesena, entrerà nel territorio mercuriale percorrendo la via Emilia, viale Roma per poi proseguire per Piazzale della Vittoria seguendo la circonvallazione cittadina (viale Matteotti, viale Vittorio Veneto e Viale Italia) per poi immettersi, da piazzale Schiavonia, in viale Bologna con direzione Faenza.

GIRO D'ITALIA A FORLI': COME CAMBIA LA VIABILITA', IL VIDEO

Sono previsti divieti di sosta dalle 11 alle 17 in viale Roma, Piazzale della Vittoria (lato ferroviaria), viale Matteotti, viale Vittorio Veneto, Viale Italia, Piazzale Schiavonia e Viale Bologna. Per consentire il transito della corsa rosa il traffico verrà interdetto indicativamente almeno trenta minuti prima dal passaggio della corsa. Tale chiusura verrà messa in atto in due fasi: la prima vieterà il transito in direzione di provenienza della gara (ovvero verso Cesena) consentendo quindi gli attraversamenti del percorso e la circolazione verso Faenza. Seguirà poi la chiusura totale del traffico che avverrà col sopraggiungere della gara in prossimità di Forlì. Le chiusure verranno gestite in modo tale da evitare il più possibile inconvenienti per la viabilità. Verranno anche disposte delle deviazioni opportunamente segnalate. L'intero percorso di gara sarà presidiato da operatori di polizia stradale e personale volontario in grado di poter fornire all'utenza informazioni utili all'utenza.

Forlì sarà sede del secondo traguardo volante di tappa, dopo 162 chilometri percorsi. Con una media di 41 km/h i "girini" sono attesi nella città mercuriale alle 16.09, con una media di 43 alle 15.58 e con una media di 45 alle 15.48. A precedere il plotone di corridori sarà la Carovana del Giro, che farà sosta in Piazzale della Vittoria indicativamente per le 14.20. Con il suo sgargiante corteo di truck e motori, la Carovana distribuirà gadget, coinvolgendo tutti nella divertente coreografia sulla note della sigla ufficiale.

Forlimpopoli - Il Giro proviene da Cesena percorrendo la Via Emilia, quindi Via G.Matteotti, via G.Mazzini e via Circonvallazione, proseguendo poi in direzione di Forlì. Sarà quindi vietata la sosta, su ambo i lati, dalle ore 11 alle ore 17 nelle seguenti vie cittadine: in Via Mazzini dal civico 49 al civico 21 e in Via Circonvallazione dal civico 5 a Via Diaz. Il traffico, sul tracciato di gara, verrà sospeso per il tempo necessario per consentire, in sicurezza, il passaggio della corsa.