Un cronoprologo e il traguardo della prima tappa: Forlì protagonista al Giro d'Italia under 23

Forlì sarà tra le protagoniste della 41esima edizione del Giro d'Italia Under 23 in programma dal 7 al 16 giugno. Come già anticipato a novembre, la città mercuriale ospiterà un cronoprologo articolato in un percorso molto veloce di 4,7 chilometri (dal velometro al centro storico) e l'indomani il traguardo della prima tappa per velocisti da 137,7 chilometri con partenza da Riccione, articolata su un percorso pianeggiante salvo gli "strappetti" di Bertinoro e di Rocca delle Caminate. Il Giro "baby" è tra le manifestazioni più attese per i giovani talenti del ciclismo che in passato ha lanciato campioni come Francesco Moser e Marco Pantani.

'We make it possible' è il claim della manifestazione, presentata lunedì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza del ministro dello Sport Luca Lotti, dei vice presidenti del Coni Franco Chimenti e Alessandra Sensini, del presidente della Federazione ciclistica italiana Renato Di Rocco e del commissario tecnico della nazionale Davide Cassani. A rappresentare Forlì l'assessore allo Sport, Sara Samorì, e il giornalista sportivo Marino Bartoletti. "E' una gioia immensa vedere partire questo Giro dal velodromo Servadei e vedere che tante persone voglio bene a questa competizione", ha affermato Bartoletti.

"Abbiamo voluto investire come istituzione nel Giro Under 23 - ha spiegato il ministro Lotti - perché parliamo spesso di giovani ma poi si fa poco in concreto per aiutarli. E allora la cosa migliore che possiamo fare è dare visibilità e lustro a un movimento che può essere utilizzato per promuovere questa disciplina". Ha commentato il ct Cassani: "Faccio parte di una squadra e quindi cerco di portare il mio contributo. Recuperare questa corsa era fondamentale per il nostro movimento".