Giulio Zambianchi e Nicolò Creta: due promesse del basket forlivese in orbita Nazionale

Gran bella notizia per Giulio Zambianchi, Nicolò Creta e di conseguenza per OneTeam e per tutto il movimento cestistico forlivese. Infatti Zambianchi, classe 2003, è stato convocato al raduno della Nazionale Under 15 a Roma dal 6 al 10 luglio per la preparazione e gli allenamenti in vista del Torneo dell'Amicizia di Troyes (Francia) dall'11 al 15 luglio. L'anno prossimo ci saranno gli Europei di categoria e coach Antonio Bocchino sta lavorando per preparare la nazionale che rappresenterà il nostro paese nella manifestazione continentale del 2019. Ma se Zambianchi andrà direttamente a Roma, un altro giocatore di OneTeam è nell'orbita azzurra. Infatti Nicolo Creta sarà riserva a casa a disposizione per la rappresentativa azzurra. Una bella soddisfazione per i due ragazzi, per lo staff tecnico di OneTeam e per tutta la società forlivese che sta raccogliendo frutti concreti del suo lavoro in questi due anni di attività.