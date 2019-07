Basket, Giulio Zambianchi a Udine al raduno della Nazionale Under16

Giulio Zambianchi, atleta di punta della formazione Under16 di OneTeam arrivata anche in questa stagione alle Finali Nazionali di categoria, è partito per Udine dove è stato convocato per il raduno della Nazionale Under16 che fino al 17 agosto disputerà gli Europei di categoria. Zambianchi era uno degli atleti a disposizione ed è stato chiamato da coach Gregor Fucka in sostituzione di Mihail Naumoski. Gli azzurrini si alleneranno per alcuni giorni nella città friulana poi saranno impegnati in due tornei, uno in Francia ed uno in Italia. Dei 16 giocatori a disposizione dello staff tecnico saranno 12 coloro che verranno convocati per la manifestazione continentale.