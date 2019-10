Gli studenti delle medie si sfidano sulla pista rossa del Gotti: chi sarà il "Più veloce di Forlì"?

Mercoledì 23 ottobre alle 14,30, al Campo Scuola Carlo Gotti di Via Campo di Marte si svolgerà ''Il più veloce di Forlì'', gara di corsa sulla distanza di 60 metri piani, promossa da Endas Provinciale e Edera Atletica Forlì, in collaborazione con Polisportiva Edera Forlì. La manifestazione è giunta alla sua 35esima edizione, ed ha registrato negli anni un sempre crescente successo con la discesa in campo di giovanissimi da cui spesso sono emersi talenti dell’atletica.

Si prevede una folta partecipazione di alunni provenienti dalle scuole medie di Forlì, Meldola, Forlimpopoli, Predappio, Bertinoro, Castrocaro, Civitella, Dovadola, Galeata e Santa Sofia, che gareggeranno divisi in batterie. Il primo classificato, della categoria femminile e di quella maschile, si aggiudicherà una bicicletta, messa a disposizione da Endas Provinciale Forlì. Verranno premiati inoltre, i primi 8 classificati delle prime, seconde e terze classi maschili e femminili e la prima scuola maschile e femminile con coppa. In caso di maltempo la gara sarà rimandata a mercoledì 30 ottobre alla stessa ora.