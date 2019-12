A Catania la piccola Gloria Ragazzini scrive una pagina storica della Gymnica 96

Da Catania, sede del Campionato Nazionale Gold categoria allieve di Ginnastica Ritmica, le piccole atlete della Gymnica 96 tornano alla base dopo aver scritto un’altra importante pagina nella storia della società mercuriale, in una trasferta speciale sin dalla partenza. Prima di tutto per il volo in aereo che, per qualche bimba era il primo, per la meravigliosa cornice siciliana, dipinta di bianco sulla punta dell'Etna, ma soprattutto perché una delle giovani promesse forlivesi, Gloria Ragazzini, nella categoria delle più piccole allieve di prima fascia nate tra il 2010 e 2011 ha vinto un bronzo alla fune.

Settima in classifica generale, la prestazione alla fune le è valsa il podio, risultato storico per la società forlivese. Mai prima d'ora un'allieva così piccola aveva vinto una medaglia in un campionato italiano. Bene anche Sofia Minotti e Martina Reggiani, che si sono molto ben comportate nelle rispettive categorie, al termine di una competizione di altissimo livello. Lo staff tecnico è guidato da Chiara Domeniconi, che ha lavorato tanto per questo risultato.