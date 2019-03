MotoGp, dominio imbarazzante di Marquez in Argentina. Rossi soffia a Dovi il 2° posto

Non c'è stata storia. Marc Marquez ha dominato il Gran Premio d'Argentina, secondo round del mondiale MotoGp. Lo spagnolo ha fatto gara a se, scappando fin dalle prime battute della gara. Mentre il portacolori della Repsol Honda s'involava al primo successo stagionale con un ritmo a dir poco imbarazzante, alle sue spalle è stata battaglia tutta italiana, infiammata da Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Alla fine il "Dottore" ha regolato il forlivese della Ducati, prendendosi comunque 16 punti importanti in chiave campionato.

Il 93 ha imposto la propria legge, conquistando il gradino più alto del podio con estrema facilità, chiude con 9"8 di vantaggio, ma rallentando alla fine- "E' stata una giornata perfetta - ha dichiarato Marquez -. Sapevo che i miei punti forti erano i primi 5 giri, ho cercato di spingere al massimo lì, e sono riuscito a farcela". Il distacco incassato da Dovizioso pesa, ma il podio può essere visto come un bicchiere mezzo pieno considerando le difficoltà della Desmosedici sul tracciato sudamericano. "Non sono stato felice del comportamento delle gomme durante la gara - ha osservato Dovizioso a caldo -. Non riuscivo a stare dietro a Rossi. Forse non abbiamo adottato la miglior strategia. Va bene il podio, ma non il terzo posto".

Sorride Rossi: "E' da tanto che non salivo sul podio e sono felicissimo. Mi aspettavo di avere più passo di Dovi, invece non era così. Ho cercato di sfruttare i punti in cui potevo agganciarlo e ci sono riuscito". Abbiamo isogno di questi risultati". Con questo risultato Marquez diventa il nuovo leader del campionato con 45 punti, quattro in più di Dovizioso. Quarto posto per la Ducati Pramac di Jack Miller, a precedere la Suzuki di Alex Rins e la Ducati di Danilo Petrucci. Caduti all'ultimo giro Maverick Vinales e Franco Morbidelli dopo un contatto innescato dal campione della Moto2 del 2017.