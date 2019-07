Sachsenring, Marquez fa già un altro mestiere. Dovizioso soffre: solo 9°

Al Sachsenring c'era da aspettarselo. Marc Marquez, su un tracciato che presenta dieci curve a sinistra e tre a destra, fa un altro mestiere. Nella prima giornata di prove libere del Gran Premio della Germania ha piazzato la sua Repsol Honda davanti a tutti col crono di 1'20"705, precedendo di 341 millesimi la Suzuki di Alex Rins e di 360 la Yamaha del team Petronas di Fabio Quartararo. Ma è la progressione inarrestabile sul passo gara che spaventa gli avversari. Con gomme hard all'anteriore e posteriore il "joker" ha martellato tre passaggi tra il 21.1 e il 21.2, per poi girare costantemente tra il 21.4 e il 21.7 fino a montare una media all'anteriore e la soft posteriore, con la quale ha realizzato il crono di riferimento di giornata.

Non male il ritmo di Quartararo con doppia gomma media, appena due decimi superiore a quello di Marquez, mentre Rins paga qualche decimo in più. Per il podio c'è anche Maverick Vinales, quarto con 1'21"193, a precedere la Ktm di Pol Espargaro, che nel finale ha lampato un 1'21"265. Soffre, e c'era da aspettarselo Andrea Dovizioso, nono con 1'21"489 e con un passo non consistente come quello degli avversari. A precederlo Cal Crutchlow (Honda LCR) e le Ducati di Jack Miller e Danilo Petrucci. La rossa soffre soprattutto negli ultimi due settori, dove rende a Marquez due e quattro decimi. Nella top ten c'è anche Valentino Rossi, a 833 millesimi dal 93. Dodicesimo Franco Morbidelli (Yamaha Petronas), a 936 millesimi, mentre Andrea Iannone (Aprilia) chiude il venerdì col 16esimo crono.