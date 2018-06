MotoGp, Rossi c'è: pole record al Mugello. Dovizioso in terza fila

Alla faccia del "bollito". Valentino Rossi tira fuori dal cilindro il giro perfetto e si prende il record del Mugello. Sarà il nove volte campione del mondo dela Yamaha a partire dalla pole position del Gran Premio d'Italia, sesto round del Motomondiale. 1'46"208: questo l'autografo stampato sui sali e scendi di Scarperia dal "Dottore", che ha preceduto di un nulla, appena 35 millesimi, la prima delle Ducati, quella di Jorge Lorenzo. Completa la prima l'altra Yamaha di Maverick Vinales, a soli 96 millesimi dal compagno di squadra.

Rossi ci teneva a fare qualcosa di speciale, guidando la Yamaha in maniera magistrale. Incerto fare un pronostico per la gara. Della partita ci sarà sicuramente anche Andrea Dovizioso, che aprirà la terza fila. Il forlivese, che ha adottato la configurazione con un'ala ridotta, ha girato in 1'46"500, preceduto da Andrea Iannone (Suzuki), Danilo Petrucci (Ducati Pramac) e Marc Marquez (Repsol Honda), quest'ultimo non perfetto come in altre occasioni nel time-attack. La qualifica è stata comunque serrata: tra Rossi e Franco Morbidelli, 12esimo, ci sono appena 794 millesimi.