Harakiri Lorenzo, falciato Dovizioso: Marquez ringrazia e va in fuga

Jorge Lorenzo innesca il patatrac ed elimina in un sol colpo Dani Pedrosa e Andrea Dovizioso. Uno strike sciagurato, quello innescato dal maiorchino della Ducati a otto giri dalla fine, che ha tolto al forlivese la gioia di salire sul podio di Jerez, che fino a quel momento si stava rendendo protagonista di una gara bellissima. Marc Marquez (Honda Repsol) ringrazia la dea bendata, prendendosi i 25 punti del Gran Premio di Spagna e la leadership del campionato con 70 punti, 24 lunghezze in più del romagnolo della Ducati.

La frittata, finita anche sotto investigazione da parte della direzione gara, si è verificata nel corso del 18esimo giro. Dovizioso, protagonista di una bellissima rimonta dall'ottava posizione, nel tentativo di prendersi la seconda posizione ai danni di Lorenzo, è andato largo, consentendo il recupero di Lorenzo. Lo spagnolo, nel tentativo di rientrare, ha colpito l'incolpevole Pedrosa, la cui Honda Repsol è finita contro la Ducati numero 04. Comprensibile la rabbia del vice campione del mondo 2017, che ha accusato un 25 a 0 da Marquez, quando poteva perdere appena cinque punti dal joker su una pista che si conferma "maledetta".

Autostrada spianata quindi per Marquez, soprattutto in chiave mondiale, che ha preceduto Johann Zarco (Yamaha Tech 3) davanti ad Andrea Iannone (Suzuki), al secondo podio consecutive. Quarto posto per Danilo Petrucci (Ducati Pramac) davanti a Valentino Rossi, che ha limitato i danni con una Yamaha che ha sofferto il caldo (ne è la prova l'ottavo posto di Maverick Vinales). Dovizioso in classifica generale scivola in quinta posizione fermo a quota 46, preceduto da Zarco con 58 punti, Vinales con 50 e Iannone con 47.

Per "DesmoDovi" si fa dura, anche perchè nelle prime quattro gare del campionato la Honda ha dimostrato una certa supremazia. La Ducati tuttavia su una pista non amica ha dato un segnale incoraggiante dopo le difficoltà evidenziate in Argentina prima ed in Texas poi. Resta il rimpianto per una grande occasione svanita. Commenta il direttore generale Gigi Dall'Igna: "Preferisco essere cauto e ragionare prima di parlare. Non posso esser contento del risultato, ma eravamo con le Honda a giocarci la gara in una delle piste a noi preferite e lo ritengo un buon auspicio per il futuro. Il passo avanti fatti questo inverno è reale. I due zeri fanno male, ma fare ragionamenti sul mondiale è ancora presto. Dovi aveva passo per stare con Marquez e questo è positivo in ottica mondiale".