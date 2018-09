I bolidi d'epoca sfilano per la Romagna: ecco il 28esimo Gran Premio Nuvolari

Venerdì le strade della Romagna si animeranno con il passaggio delle auto d'epoca partecipanti al Gran Premio Tazio Nuvolari. Dopo le prime quattro edizioni storiche, dal 1954 al 1957, ideate come tributo a Tazio Nuvolari da parte degli organizzatori della 1000 Miglia (oggi Mantova Corse) che anche quest'anno organizzano la versione moderna del Gran Premio Nuvolari: una manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto storiche costruite dal 1919 al 1972.

La 28esima edizione propone un percorso rinnovato con la prima tappa da Mantova, attraverso la Pianura Padana e gli Appennini, fino alla Riviera Adriatica. Venerdì i concorrenti giungeranno in Romagna: dopo aver transitato da Brisighella, Modigliana, Monte Trebbio, Dovadola, Villa Raggi, Baccanelli e Predappio Alta, i bolidi entreranno in Piazza Sant'Antonio a Predappio (indicativamente per le 18), per poi sfilare in via Roma dopo un controllo a timbro. Quindi punteranno verso Meldola, passando per Rocca delle Caminate, dove sono in programma cinque prove cronometrate. Quindi si transiterà per Forlimpopoli, Cesena e Cesenatico. La giornata si concluderà con la cena al Grand Hotel da Vinci; quindi spostamento per il pernottamento a Rimini.

La seconda tappa scatterà da Rimini, passando per le bellezze di Toscana, Umbria e Marche e ritorno nel capoluogo riminese; mentre la terza tappa, dal Mare Adriatico attraverso le città dell’Emilia Romagna, fino all’arrivo di Mantova, città natale di Tazio Nuvolari. Un percorso di 1000 chilometri tra le bellezze d’Italia, un connubio di storia, passione, tradizione ed esclusiva ospitalità. Sono previsti trecento equipaggi, con vetture da sogno pronte a darsi battaglia secondo il regolamento della regolarità, tra cui cinque equipaggi femminili e cinque under 30. Presenti concorrenti provenienti da Europa, Asia, America e Australia, 20 i paesi rappresentati, un record di questa edizione. 43 le case automobilistiche in gara.

Tra gli equipaggi sfilerà tra gli altri il due volte campione mondiale di Rally Miki Biasion, brand ambassador Eberthard, che si cimenterà nuovamente nella regolarità insieme al direttore generale di Eberhard & Co. Mario Peserico a bordo di una Alfa Romeo 1900 C Super Sprint del 1956 (numero 190). Fra i vip al Gran Premio Nuvolari per il team Banca Generali ci sarà Adriano Panatta (numero 116), uno dei più grandi tennisti di sempre, al volante di una Jaguar XK120 OTS del 1952 accompagnato dalla gentile consorte.