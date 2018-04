Pattinaggio artistico, gli atleti forlivesi si distinguono al Memorial Barbieri

In occasione della 36esima edizione del Trofeo F. Barbieri, prestigiosa manifestazione riservata alle migliori coppie di pattinaggio artistico italiane ed internazionali abbinata alla 18a Coppa Italia Coppie artistico che si è svolta a Calderara di Reno (Bologna) domenica scorsa con la presenza di 50 coppie iscritte e con rappresentanze di Spagna, Francia e Germania, gli atleti forlivesi presenti si sono particolarmente distinti conseguendo un risultato storico.

In particolare per l'ASD Libertas Pattinaggio Forlì, allenati dal pluri campione del mondo Patrick Venerucci di Rimini, nella categoria esordienti la coppia Matteo Benini e Lucia Olivucci ha conquistato la medaglia d'argento mentre i compagni di squadra Rodolfo Cortini e Chiara Lippi, al primo anno nella categoria, non hanno raggiunto per un soffio il podio ottenendo comunque un brillante quarto posto. Per lo Sport Life di Rimini, infine, sempre allenati dal Patrick Venerucci e dalla moglie Cristina Pelli, nella categoria jeunesse il forlivese Tommaso Cortini in coppia con la livornese Agnese Mori ha conquistato una meritatissima medaglia d'oro. Risultati che fanno ben sperare per il futuro del pattinaggio artistico di coppia romagnolo.

