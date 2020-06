Gruppi di lavoro e niente spogliatoi: i ragazzi del Forlì calcio tornano in campo

Il Forlì conclude la stagione sul campo. Da giovedì gli impianti del Morgagni ospitano gli allenamenti finali del Settore Giovanile, nell’attesa di ripartire a settembre. Ovviamente è stato seguito un protocollo anti-covid, che prevede l'ingresso degli atleti in viale Roma, accompagnati successivamente ai campi dall’allenatore; la mascherina obbligatoria nel tragitto che porta al campo; e borraccia personale. Non è consentito l'uso degli spogliatoi. L'uscita degli atleti avveniene in via Campo di Marte. Durante l'allenamento viene garantito il distanziamento sociale, con la squadra suddivisa in gruppi di lavoro. Al termine viene svolta una regolare sanificazione del materiale.

