I "paperoni" della MotoGp, i guadagni dei piloti: sul podio c'è anche Dovizioso

Otto titoli mondiali in tasca. E' Marc Marquez il pilota più pagato nel circus della Motomondiale. Il portacolori della Repsol Honda guadagna infatti circa 15 milioni di euro, precedendo in questa speciale classifica Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso. Il "Dottore", secondo la classifica stilata da Oasport, ha un ingaggio tra 7 e 8.9 milioni di euro, ma grazie al merchandising il guadagno si aggira intorno ai 20 milioni. Dovizioso, che per il terzo anno consecutivo ha colto il secondo posto nel campionato Piloti, incassa circa 6 milioni di euro dalla Ducati, col contratto in scadenza nel 2020.

Al quarto posto c'è Maverick Vinales, che percepisce da Yamaha uno stipedio di oltre 4,4 milioni di euro. Completa la top five Jorge Lorenzo, che fino all’anno scorso deteneva il record assoluto con 25 milioni di euro circa in due anni. Dalla Honda aveva trovato un ingaggio per poco più di 4 milioni di euro. Dopo il ritiro annunciato a Valencia, lo spagnolo potrebbe tornare in pista nelle vesti di collaudatore della Yamaha.