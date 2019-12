Guida tutta Italiana per la stagione 2020 per la Poderi dal Nespoli Softball Forlì

Annunciato lo staff che guiderà la formazione forlivese, nella stagione 2020, promosso a capo allenatore l’inossidabile Giulio Brusa nello staff forlivese dal 1998, parte fondamentale e determinante di tutti i successi della formazione forlivese degli ultimi 20 anni andrà a prendere il posto del manager caraibico Miyar Soca Calixto dopo sette anni di guida del team forlivese, a collaborare con Brusa entra nello staff Paola Marfoglia, pesarese classe 61 con una lunga carriera nel softball sia come giocatrice che come allenatrice.

Paola Marfoglia nasce sportivamente a Pesaro, passa poi al Parma dove gioca una decina di anni con cui vince due Campionati Italiani ed infine finisce la sua carriera come atleta nel Rimini dove contestualmente inizia la sua carriera di manager riportando nel 2002 la formazione riminese in serie A1. Come manager guida le formazioni di Rimini, Bologna, Parma, Langhirano e Unione Fermana nella massima serie di softball. Entra nel giro della nazionale come atleta nel 1978 in maglia azzurra colleziona 94 presenze e si laurea tre volte Campione d’Europa. Negli anni 2000 entra negli staff azzurri dove conquista altri due Campionati d’Europa come coach.

Attualmente oltre a far parte dello staff tecnico del Team Azzurro under 18, fa parte dello staff dei docenti del Comitato Nazionale Tecnici con l’incarico di formatore partecipando a Clinic e Coach Convention sia in Italia che all’estero. Contatta a fine stagione per un incarico nei settori giovanili della formazione forlivese, proposta accettata con entusiasmo, dopo la partenza del coach Cubano e stato poi un attimo proporgli una collaborazione anche per la prima squadra e “ Marfì” non si è fatta pregare è ha accettato di buon grado la proposta che la riporta così sui diamanti della serie “A1” dopo alcuni anni di assenza,

A completare lo staff c’è stata la riconferma del Preparatore Atletico Maximilian Rossi e la riconfermata collaborazione del Fisioterapista Marco Zanetti. Riconfermato in toto il gruppo di atlete italiane : Banchelli, Cacciamani, Cerioni, Ghilardi, Grifagno, Laghi, Maroni, Onofri Carlotta e Veronica, Piancastelli, Ricchi, previsto inoltre l’inserimento di giovani promettenti del settore giovanile.

Adesso appuntamento per tutti nell’anno nuovo per la ripresa degli allenamenti di preparazione fisica in palestra e tecnica in idonee strutture coperte, il tutto in preparazione di una stagione 2020 molto impegnativa dove su tutti gli appuntamenti spicca la partecipazione del team Nazionale alle Olimpiadi di Tokio 2020, con la Poderi dal Nespoli direttamente interessata con la presenza di alcune atlete in maglia azzurra, mentre per quanto riguarda direttamente la squadra forlivese la partecipazione alla Coppa delle Coppe 2020 in qualità di detentore del trofeo.