Gymnica 96, ragazze vincenti a Bologna: il podio Senior 2 è forlivese

Grandi risultati per Gymnica 96, impegnata domenica scorsa a Bologna nella prima gara regionale individuale “Gold” categoria junior e senior di ginnastica ritmica. Per la società forlivese erano presenti ben sette ginnaste. Podio pieno nella categoria Senior 2: Arianna Leoni ha vinto l'oro seguita dalla compagna di squadra Giulia Capacci, in una gara a senso unico per loro. Entrambe si sono distinte per la grande tecnica, lo stile e il carisma.

Nella categoria Senior 1 Lucia Bellavista si è classificata al terzo posto, seguita da Mayra Pagnini al quarto. Le due giovani senior infatti ,devono ancora rodare un programma molto complesso. Matilde Fantini nella categoria junior 3 ha conquistato l'argento in una gara però un poco al di sotto delle sue possibilità, che altrimenti l'avrebbe vista vincitrice indiscussa.

Esordio nella categoria junior 1 per Nadja Righi e Emma Pantini: qualche errore dovuto all'emozione e all'inesperienza hanno precluso migliori piazzamenti, ma le due giovani stelline di Gymnica si rifaranno fra tre settimane nella seconda prova regionale, valida per la qualificazione alla fase interregionale. Il presidente Matteo Bartolini si è detto "molto soddisfatto dei primi risultati ottenuti e fiducioso nel lavoro delle atlete e dello staff tecnico della sezione agonistica".