Gymnica'96 show a Biella. Impresa di Asia Incarnato: più forte dell'infortunio

Straordinari risultati per Gymnica'96 al Campionato Interregionale di Specialità di ginnastica ritmica che si è svolto a Biella. Asia Incarnato, junior classe 2006, é stata incoronata campionessa sia nella specialità palla che nastro. Impresa difficilissina sia per il livello alto della competizione sia per un infortunio alla mano che le ha impedito di allenarsi al meglio le settimane prima della gara: Asia infatti aveva subito un intervento all'indice della mano sinistra a causa del distaccamento di un tendine ma, nonostante questo, ha stretto i denti e ha proseguito la sua preparazione fino ad arrivare pronta al campionato.

Altra meritatissima medaglia d'oro per la coppia senior formata da Arianna Leoni e Viola Feralli, ginnaste storiche della società forlivese, già militanti da anni nel campionato di serie A2 che include Gymnica'96 tra le migliori squadre d'italia. Le ragazze hanno svolto un brillante esercizio con cerchio e clavette guadagnando il titolo nonostante qualche sbavatura.

Hanno indossato l'argente due ginnaste senior: Giulia Torriani, vicecampionessa interregionale nella specialità fune e nastro con due belle performance convincenti, ed Emma Santi, seconda classificata alla palla con un esercizio pieno di stile ed eleganza. Ottimi risultati quindi che permettono a tutte le ginnaste di accedere alla finale nazionale che si svolgerà il 23 e 24 novembre a Foligno. Le allenatrici Chiara Domeniconi e Nadia Sicari insieme al presidente Matteo Bartolini hanno commentato con entusiasmo la prestazione delle atlete.