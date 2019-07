"Ha alte potenzialità": i Baskers Forlimpopoli ufficializzano il 2001 Riccardo Gorini

Linea verde per i Baskers Forlimpopoli. La società ha trovato l'accordo col Basket Ca'Ossi e ha ufficializzato Riccardo Gorini, classe 2001. "Per Riccardo, le cui potenzialità sono alte ed emerse sin dai primi allenamenti di prova, c'è la possibilità di crescere ed inserirsi in un gruppo forte, che mira a consolidarsi nel tempo, pieno di esperienza e dove portà giocarsi le sue carte avendo opportunità importanti", viene comunicato dai Baskers