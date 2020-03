Harlem Globetrotters, slitta a giugno lo show dei funamboli americani del basket al Palafiera

Il Coronavirus ha 'stoppato' anche gli Harlem Globetrotters. Le partite-spettacolo dei funamboli americani del basket, che erano in programma il 12 marzo al PalaGalassi, slittano a giovedì 11 giugno alle 20.45. "Nell'interesse del pubblico, allo scopo di evitare il diffondersi dell'epidemia e in virtu' dei provvedimenti adottati da Governo e Regioni per contrastare la trasmissione del Covid 19 - spiega una nota - la celebre squadra americana di basket spettacolo ha deciso di procrastinare le date della tournee 'Pushing the limits' al mese di giugno". "La salute di tutti i partecipanti e' per noi assolutamente prioritaria - spiegano gli organizzatori - si tratta di un caso di forza maggiore, una situazione particolare che permettera' comunque ai mitici Harlem Globetrotters di raggiungere l'Italia e regalare ancora grandi emozioni ai propri fan".