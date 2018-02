Hockey, campionato serie A: arriva la prima vittoria per la Libertas Forlì

Alla tredicesima giornata di campionato arriva la tanto cercata prima vittoria in casa Libertas Hockey Forlì sconfiggendo, dopo una partita ricca di emozioni e colpi di scena, l’ostica squadra del Cus Verona Hockey. Ribaltando tutti i pronostici che davano la squadra forlivese perdente, i ragazzi di coach Rizzoli sono entrati in partita concentrati e determinati a dare filo da torcere al Verona Hockey, forte squadra veneta che occupa il terzo posto in classifica. L’avvio di partita è esaltante, con Zitnasky e Yahyaoui che portano i War Pigs sul 2-0 nel primo quarto d’ora, poi arriva la prima rete degli scaligeri ma uno splendido gol di Tiburtini fa allungare il punteggio per i romagnoli; ma nell’hockey può sempre succedere di tutto e a causa di alcune leggerezze commesse nella difesa forlivese, il primo tempo si chiude con il risultato di 3-3.

Nella ripresa è la squadra veneta a spingere sull’acceleratore ma i giocatori della Libertas Hockey Forlì non si lasciano sopraffare, e recuperano per ben due volte il risultato negativo, passando da 3-4 al 4-5 ed agguantando il pareggio sul 5-5 con una meravigliosa ed imprendibile rete di Cortenova. L’overtime ed il primo punto in classifica sono stati conquistati! Ma è la serata del Forlì, i giocatori vogliono portare a casa il successo ad ogni costo e, a tre minuti dall’avvio dell’overtime, Montanari insacca nella rete del portiere scaligero il disco della vittoria, il Golden Goal, con un’azione spettacolare che manda in visibilio le tribune. E’ vittoria: il Forlì, determinato e cinico in ogni sua azione, conquista i primi punti della stagione contro una delle squadre “big” del Campionato di Serie A. Un successo sudato e bramato, che contribuisce sicuramente a ravvivare il morale dei ragazzi forlivesi, avvicinando sempre più la salvezza.

Parziali: 3-3, 2-2, overtime 1-0

Reti: 3’15 Zitnasky (F), 16’33 Yahyaoui (F), 18’26, 32’23 Crivellari (V), 19’52 Tiburtini (F), 20’18, 26’57 Di

Facio (V), 21’35 Sabaini (V), 31’28 Montanari (F), 36’57 Cortenova (F), overtime 53’29 Montanari (F)